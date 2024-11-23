Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке

Выручил в нужный момент.

Перед 12-м туром лиги 1 на счету Сафонова было четыре матча за «ПСЖ» во всех турнирах и два из них — на ноль. Конкуренция с более именитым Доннаруммой находится в самом разгаре. Матвея даже не вызвали в расположение сборной России в ноябрьскую паузу. Валерий Карпин решил не дергать вратаря, видимо, дав ему возможность побольше потренироваться с партнерами по команде.

И все не зря. Луис Энрике доверил нашему голкиперу место в старте на матч с «Тулузой» — крепким французским середняком. Не сказать, что у Сафонова было много работы в первом тайме. Соперник «ПСЖ» нанес всего один удар в створ ворот, а самый опасный момент возник после выстрела Джошуа Кинга. К счастью, на пути мяча встал Бералдо. Не факт, что Матвей выручил бы. Хотя расположился грамотно, внимательно отслеживая траекторию полета снаряда.

Во второй 45-минутке напряжение в штрафной парижан возникало довольно часто. Первое время удары либо блокировались, либо толком не получались. Хотя и наносились порой из очень опасных зон. А в концовке встречи при счете 1:0 россиянин впервые выручил свою команду по-настоящему — мгновенно сложился и совершил суперсейв, переведя мяч на угловой.

В чем был особенно хорош 25-летний вратарь, так это в игре ногами. Сафонов регулярно помогал одноклубникам выходить из-под прессинга, раздавая передачи. Впрочем, это уже давно никого не удивляет. Главный тренер парижан не раз высказывался об этом качестве россиянина. Например, после встречи с «Лансом» (1:0) Энрике сказал журналистам следующее: «Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», очень сильного прессинга, единственный свободный игрок в данном случае — вратарь. У меня навязчивая идея: чтобы все футболисты были способны сыграть. Я хочу, чтобы Сафонов был готов выйти на поле в любой момент».

В итоге «ПСЖ» довел дело до победы со счетом 3:0 — отличились Невеш, Бералдо и Витинья. Первый гол получился на загляденье: точный кросс от Хакими и удар в одно касание с лета.

Матвей же закинул в свою копилку третий «сухарь» (второй подряд). А еще отметился 90 процентами точных передач (19 из 21). Отыграл без ошибок и не терял концентрацию. Иного от него и не требовалось.

Что еще важнее — Сафонов получил мощнейший эмоциональный заряд перед следующей неделей. А там у столичного клуба не только матч в Лиге чемпионов против «Баварии», но и встреча с «Нантом». И в игре с каким-то из этих клубов наш вратарь должен получить еще одну возможность проявить себя. За сегодняшнее выступление Луис Энрике наверняка поставит ему высокую оценку.