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Головин подготовил переломную атаку, «Монако» выиграл в Ренне

«Монако» с Головиным победил «Ренн» в матче 15-го тура лиги 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин в матче против «Ренна» (2:1).
Фото AFP
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Российский легионер внес вклад в победу вышедших на второе место монегасков.
Франция. Лига 1. 15-й тур
09 дек, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Монако

Французское футбольное правосудие в своем роде уникально. Для абсолютного большинства европейских лиг есть простая система координат, где дисквалификацию влечет определенное количество предупреждений. Как правило, первая точка отсчета — четыре желтые карточки. Французы же еще и сражаются на определенных временных отрезках с рецидивистами, и Александр Головин попал в их число с тремя наказаниями за десять туров.

Еще одна особенность лиги 1 — время вступления санкций в действие, исходя из даты заседания местного КДК. В случае с нашим легионером наказание получилось отложенным, поэтому он не сыграет в пятницу против «Лиона», а вот в Ренне один из лидеров появился в стартовом составе «Монако». Причем после обернувшихся провалами в обороне рискованных экспериментов в прошлом туре Ади Хюттер вернулся к привычным по этому сезону 3-4-2-1 с хавбеком Закарией в тройке центральных защитников.

Александр Головин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo; (2:0). «Головин — это Модрич из «Монако»». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

Все-таки — несмотря на непривычно скромное для себя двенадцатое место — «Ренн» остается очень крепкой командой. Да еще и непредсказуемой, так как после унизительного по нынешним меркам домашнего поражения от «Лиона» красно-черных покинул Брюно Женезьо, а на смену ему пришел знаковый для клуба человек — Жюльен Стефан. Он родился в Ренне, когда за эту команду выступал его отец. Потом Стефан тренировал молодежную и вторую команды клуба, а экстренно приняв основной состав, выиграл Кубок Франции и впервые в истории обеспечил участие в Лиге чемпионов.

Эффект от возвращения 43-летнего специалиста получился мгновенным. Победа в чемпионате, потом — еще одна, обеспечившая первое место в группе Лиги Европы. Но все-таки до выздоровления «Ренну» еще далеко, и вслед за поражением от «Марселя» последовал проигрыш «Монако», где ключевым фактором стала форма лидеров монегасков.

Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP

Такой сценарий можно было предположить еще по итогам первого тайма, который получился совсем не зрелищным. Команды вязли в зеркальных схемах, и почти не угрожали воротам. Да что там угрозы — ударов в створ толком не было. И разбудить это сонное царство осторожности удалось Головину. Он и до перерыва старался что-то придумать, а тут подготовил взятие ворот классной передачей. Она обернулась паникой в штрафной хозяев и пасом Балогуна на расстрелявшего ворота Вандерсона.

Однако до развязки было далеко. Хозяева оживили игру серией замен, что для начала привело к желтым карточкам всем защитникам за исключением Якобса, а Вандерсон и вовсе доигрался до второго предупреждения. За то, что оно не стало для команды из княжества роковым, бразилец должен благодарить двух людей.

Александр Головин в&nbsp;матче с &laquo;Монпелье&raquo;. Головин был лидером в победном матче «Монако», команде Кузяева не помогло удаление Доннаруммы

Во-первых, лидера средней линии Фофана, который дотащил мяч до штрафной и, имея несколько адресатов для паса, включая Головина, решил эпизод самостоятельно. Во-вторых, автора двух невероятных спасений Кена. Пропустив только с накалившего обстановку пенальти, швейцарец сначала отличился при счете 1:0, а потом продемонстрировал чудеса реакции в добавленное арбитром время.

За последним эпизодом замененный буквально перед этим Головин наблюдал со скамейки. Свою работу он тоже сделал и помог «Монако» как минимум до воскресного матча «Ниццы» подняться на второе место. С «Лионом» на своем поле красно-белые обязаны справляться и без российского легионера. А он вернется к последнему туру года, в котором перед рождественской паузой 20 декабря монегаски сыграют на выезде с «Тулузой».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
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