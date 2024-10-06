Головин растворился на поле после продления контракта. В матче с «Ренном» сыграл как призрак

Но есть оправдание.

Одной из главных новостей недели для российских болельщиков стало продление контракта Александра Головина с «Монако». 28-летний россиянин играет за главную команду княжества с 2018 года — и теперь может делать это до 2029-го, тогда как прежнее соглашение было на три года короче.

«Я счастлив. Клуб показал, что верит в меня, и я продолжу отдавать все силы на благо «Монако», — сказал Головин. Его радость можно понять, ведь Александр уже главный ветеран в крепком европейском клубе, а теперь имеет все шансы войти в вечность легендой «Монако». 11 лет — редкий футболист в истории монегасков играл за клуб так долго.

Само собой, к первому матчу после пролонгации было приковано особое внимание. Тем грустнее стало, когда Головин второй раз за неделю не сыграл полный матч. Но если 2 октября в игре Лиги чемпионов против загребского «Динамо» Александр хотя бы вышел в старте и провел первый тайм, то с «Ренном» получилось еще хуже — запас.

Головин появился на поле только на 70-й минуте, заменив на позиции левого центрального полузащитника Элисса Бен Сегира. К сожалению, за отведенное ему время Александр вообще ничем не отметился — по данным WhoScored, россиянин набрал 11 касаний, не нанес ни одного удара и отдал всего восемь передач, из которых только пять оказались точными. Иными словами, Головин просто растворился на поле.

Игроки «Монако» празднуют гол. Фото Reuters

Но не стоит спешить обвинять полузащитника в расслабленности после получения нового контракта. Для выхода на замену Александру достался крайне непростой матч — до появления россиянина на поле «Монако» и «Ренн» здорово повеселились, еще в первом тайме установив счет 2:1 в пользу монегасков.

Причем если в первом тайме давили гости, и «Ренну» удалось ненадолго сравнять только благодаря чудо-голу Бласа с 30 метров, то во втором все изменилось. Игру почти полностью забрали хозяева, монегаскам оставалось изредка огрызаться. В такую безнадегу и пришлось вкатываться Головину — получилось не очень. Но не только у него — у всех.

Счет по ударам во вторые 45 минут — 10:3 в пользу «Ренна» по данным SofaScore. Ожидаемые голы — 0,62 против 0,14. Угловые, владение — хозяева были в шаге от того, чтобы перевернуть игру, так что если у кого и были проблемы в этом матче, то точно не у Головина персонально.

Но вообще, конечно, за Александра немного тревожно. Продленный контракт — хорошо, но в этом сезоне Хюттер пока не сильно доверяет россиянину (оба матча в ЛЧ по 45 минут, три игры в чемпионате — неполные) и использует на нескольких позициях. Головину нужно как можно скорее набирать форму. Возможно, поможет отъезд в сборную — Валерий Карпин включил полузащитника «Монако» в финальный список на октябрьский сбор. А пока — как есть.