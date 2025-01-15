Француз не соглашается ни на какую другую работу.

Дидье Дешам на днях объявил, что уйдет с поста тренера сборной Франции после чемпионата мира-2026. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021.

Главным претендентом на этот пост называют Зинедина Зидана. По слухам, специалист не соглашается ни на какие предложения от клубов, потому что намерен работать только со сборной. Похоже, его мечта осуществится. Но в каких условиях он окажется?

Зидан и карьера в сборной

Зидана по праву называют одним из лучших игроков в истории французской сборной — он выиграл ЧМ-1998 и Евро-2000. Но раз за разом вспоминается другая история — то самое удаление в финальном матче ЧМ-2006.

После триумфов на рубеже веков сборная Франции была в кризисе — Зидан из-за травмы не смог помочь французам на ЧМ-2002 (тогда команда вылетела еще на групповом этапе), а в 2004-м они неожиданно проиграли в ? грекам, которые в итоге сенсационно забрали трофей.

Чемпионат мира 2006 года стал кульминацией всей игровой карьеры Зидана. Перед стартом турнира Зизу заявил, что этот турнир для него последний. Франция тогда не входила в число главных фаворитов и, можно сказать, подтвердила этот статус, выйдя из группы с Южной Кореей, Швейцарией и Того только со второго места.

Зато в плей-офф мы увидели праймового Зидана — он тогда отметился аж тремя голами и двумя голевыми передачами. По пути к финалу были биты Испания, Бразилия и Португалия, причем полезные действия Зизу в этих матчах были ключевыми.

В финале французы встретились с итальянцами — Зидан отметился и тут, забив гол с пенальти уже на седьмой минуте встречи. Италия быстро сравняла счет — вторую единицу на табло зажег тот самый Марко Матерации, которого уже в добавленное время Зидан боднет головой в грудь.

«Если тебе нужна моя футболка, я тебе ее подарю после игры», — сказал Зидан Матерацци. Итальянец ответил: «Я бы предпочел твою сестру».

Поступок Зидана судья оценил на красную карточку, и многие до сих пор уверены, что именно это и сломало французов. Италия стала чемпионом мира, одержав победу в серии пенальти — у французов с точки промахнулся Давид Трезеге. А вот Матерацци, к слову, свой удар реализовал.

Зинедин Зидан. Фото AFP

Зидан — тренер

Зидан — не из тех футболистов, что получают лицензию еще во время игровой карьеры. Учиться француз отправился только в 2011 году — спустя пять лет после того рокового чемпионата мира. До этого он был помощником Флорентино Переса и занимал пост спортивного директора «Реала».

К слову, свою карьеру тренера Зидан начал не с «Кастильи», а с первого состава «Реала» — в сезоне-2013/14 был ассистентом Карло Анчелотти. Это, конечно, была не первая их встреча — Зидан играл под руководством итальянца еще в «Ювентусе». Карло до сих пор лестно отзывается о своем бывшем подопечном и даже говорит, что именно он изменил его представление о футболе, сделав его более гибким тренером.

Дальше вы все знаете: работа в «РМ Кастилье», два сверхуспешных захода в «Реал» и бесконечные слухи о «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе». Зидан уже четко дал понять, что после «Реала» ему не интересен клубный футбол — ему нужна только сборная Франции.

Зидан ушел из «Реала» (во второй раз) в 2021-м. Чем он занимается уже почти четыре года? Для этого достаточно открыть его соцсети: Зизу не сидит без дела.

— Имеет долю в футбольном клубе «Родез», в который вложился еще в 2012-м. Умирающая команда за несколько лет прошла путь от любителей до второго дивизиона. А недавно в ней играл один из его сыновей.

— Стал лицом франшизы EA FC — сотрудничает с разработчиками еще с 2021-го. У него даже есть карточка легенды в Ultimate Team, которая стоит ну очень много монет.

— Увлекся паделом. В этом он не одинок, ведь это любимая игра многих футболистов и тренеров. С ракеткой уже видели Клоппа, Гвардиолу, Месси, Роналду и еще десятки (если не сотни) других топовых спортсменов.

— Стал амбассадором Alpine F1. Для рекламной кампании его даже приодели в гоночный костюм, но за руль болида Зизу так и не сел. Жаль!

— Запустил линейку одежды под названием ZZ by Zidane. Вещи в стиле бизнес-кэжуал — кажется, идеальный мэтч со стилем самого Зидана.

— Регулярно смотрит футбол, болеет за «Реал» и сборную Франции.

Зинедин Зидан. Фото Getty Images

Какой будет сборная Франции Зидана?

На этот вопрос ответить достаточно трудно, ведь Зидан не системный тренер. Он представитель старой школы — тут проще проводить параллели с Анчелотти, Фергюсоном и Моуринью, но никак не с Гвардиолой, Клоппом и другими адептами одной философии.

И все же у Зизу есть свой стиль — он сам говорил, что его команды должны держать мяч и уметь строить атаки из глубины. При этом Зидан — невероятно гибкий тренер, который перепробовал несколько тактических схем и не держится за одну формацию.

Качества Зидана могут даже лучше подойти футболу сборных. В первую очередь потому, что его тактические настройки не отличаются излишней глубиной. На клубном уровне нужно изо дня в день изучать соперников и менять индивидуальные установки, тогда как в сборных важнее лидерские качества и умение управлять звездным коллективом.

Все это у Зидана есть — он набрался опыта не где-нибудь, а в «Реале», в котором не выжил даже Моуринью. Относительная простота тактики — тоже большой плюс, ведь на больших турнирах почти нет времени на притирку состава и объяснение сложных построений.

Тревожит только одно: к моменту ЧМ-2026 Зидан будет без работы уже пять долгих лет. Такого перерыва у него еще не было — между двумя заходами в «Реал» прошло меньше года. Кто знает, какой Зидан тренер сейчас, не растерял ли он хватку и не забыл ли о том, как вообще управлять коллективом, в котором каждый игрок — звезда?

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Сборная Франции в 2026-м

Какой состав унаследует Зидан? Уже сейчас можно сказать, что в каждой линии у французов будут настоящие суперзвезды. Но главным винтиком останется Килиан Мбаппе. Несмотря на последние неудачи, его статус одного из лучших форвардов Европы даже не обсуждается.

На флангах атаки тоже все отлично: обрастает мясом Брэдли Барколя, мировой класс показывает Майкл Олисе. Будут и проверенные бойцы вроде Кингсли Комана и Усмана Дембеле, а также к 2026-му в основу могут подтянуться такие ребята, как Дезире Дуэ и Магнес Аклиуш.

Центр поля — бетон. Через полтора года мировой суперзвездой наверняка станет Уоррен Заир-Эмери, а компанию ему составят Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени. И это не считая других добротных игроков — Хефрена Тюрама, Ману Коне и остальных. Ну и нельзя забывать о Матео Гендузи — этот универсальный спортсмен точно не потеряет место в сборной.

В обороне тоже все прекрасно: здесь одни из лучших в мире на своих позициях. Слева — Тео Эрнандес, справа — Жюль Кунде. В центре обязательно будет Вильям Салиба. Вопрос только в том, кто составит ему пару, возможно, Ибраима Конате, а может, кто-то другой: Упамекано, Лукеба, Йоро, — выбор огромен.

Место основного вратаря будет за Майком Меньяном, но при случае заменить его смогут сразу несколько киперов: опытный Брис Самба, молодой Люка Шевалье или даже вундеркинд Гийом Рест.

У Зидана будет одна большая потеря — в команде точно не будет Антуана Гризманна. Футболист завершил выступления в сборной после Евро-2024, и, несмотря на то что до сих пор показывает мировой класс, уже засобирался в МЛС. Такого умного футболиста предстоит еще поискать — мало кто в этом составе может стать таким же полезным проводником тренерских идей. Но время обдумать этот вопрос у Зидана будет.

Назначение Зидана тренером сборной Франции обещает быть успешным — качества Зизу подходят футболу сборных просто идеально. Кажется, французам уже давно пора было подвинуть Дешама со своего поста.