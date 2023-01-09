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Сегодня, 15:20

Президент французского футбола оскорбил Зидана. Теперь у него проблемы с Мбаппе и министром спорта страны

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан, Ноэль Ле Гре.
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Как продление контракта с Дешамом превратилось в масштабный скандал.

Сборная Франции, пожалуй, самая обсуждаемая национальная команда после чемпионата мира. Понятно, что невозможно не говорить о чемпионах мира аргентинцах, но французы регулярно подкидывали все новые поводы говорить о себе. Всплывали инсайды о новом витке конфликта Бензема и Дешама, из-за которого Карим объявил о завершении карьеры в сборной. Писали о конфликте в раздевалке, обсуждали историю с Мартинесом и Мбаппе.

Карим Бензема и&nbsp;Дидье Дешам (справа). В сборной Франции неспокойно. Расистские оскорбления, «крот» в раздевалке и возобновление конфликта Дешама с Бензема

Еще один сюжет Франция припасла на первые дни нового года — речь шла о продлении контракта с Дидье Дешамом. И все вроде бы было понятно — тренера, который выводил сборную в финал трех из четырех последних крупных турниров, продлевать нужно в обязательном порядке, даже несмотря на поражение в финале. Но пикантности вопросу добавляла фигура Зинедина Зидана, уже не первый месяц маячащая на горизонте французской сборной.

7 января L'Equipe писал, что Зизу отказался возглавить сборные Бразилии, Португалии и США, так как ждет предложения от FFF (Французской федерации футбола). Зидан не торопится с выбором нового места работы — он не работает с лета 2021 года, кода покинул «Реал». Хотя его фамилия регулярно всплывает в связи с потенциальным устройством в «Ювентус» или «ПСЖ», но всякий раз это оказывалось фейком. Теперь дорога в национальную команду для Зинедина закрыта, по крайней мере, на несколько ближайших лет, если не случится досрочного увольнения Дешама. 8 января FFF продлила контракт с Дидье аж до 2026 года. Примечательно, что президент федерации Ноэль Ле Гре собирался дать тренеру контракт до 2024 года, но тот продавил свой вариант. Да и вообще рутинная пролонгация соглашения превратилась в грандиозный скандал.

Зинедин Зидан. Фото Global Look Press
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Виноват в этом во многом сам Ле Гре, который вел себя странно. Французская пресса писала, что руководитель не сообщил о своем решении продлить с Дешамом контракт исполнительному комитету, даже не поднимая на исполкоме этот вопрос. Проще говоря, продлил Дешама втихую. Но до точки кипения довели слова Ле Гре в интервью RMC после объявления о продлении контракта с Дидье. На вопрос о кандидатуре Зидана он ответил очень вызывающе:

«Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дидье. Кто может его в чем-то серьезно упрекнуть? Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, что писать. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок. Может, ему нужно устроить курс, чтобы он нашел себе клуб или сборную?»

Карим Бензема и&nbsp;Дидье Дешам (справа). В сборной Франции неспокойно. Расистские оскорбления, «крот» в раздевалке и возобновление конфликта Дешама с Бензема

Слова Ле Гре вызвали острую реакцию. Одним из первых отреагировал лидер сборной Килиан Мбаппе, который в соцсетях выступил в поддержку кумира: «Зидан — это Франция, мы не относимся к легендам так неуважительно...» Тут же выступил и Франк Рибери, не последний человек в истории французской сборной: «Я восхищаюсь тобой. С другой стороны, нужно будет быстро подумать о консалтинге, Зизу».

В той же речи Ле Гре задел и Карима Бензема, сказав следующее: «Возможно, если бы Карим был в составе, Оливье Жиру гораздо реже появлялся бы на поле и сборная Франции не забила бы так много голов».

На выпад в сторону своих легенд отреагировал «Реал»: «Эти слова демонстрируют неуважение к одной из фигур, которой восхищаются болельщики по всему миру. Наш клуб ждет немедленного исправления ситуации. Зидан олицетворяет ценности спорта и показывал это на протяжении всей карьеры. Заявления президента FFF о Зидане и Бензема неуместные и дискредитируют его».

Дидье Дешам и Ноэль Ле Гре. Фото Reuters
Дидье Дешам и Ноэль Ле Гре.
Фото Reuters

Досталось Ле Гре даже от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера: «Очередные громкие заявления плюс поразившее всех позорное неуважение к легенде футбола и спорта. «Президент» первой спортивной федерации Франции не имеет права говорить такое. Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане».

Ле Гре пришлось извиняться — вскоре вышел пресс-релиз с его словами: «Хочу извиниться за высказывания, которые совершенно не отражают моих мыслей и отношения к Зидану как к игроку и тренеру. Я дал интервью, которое давать не стоило — в ходе него пытались разжечь противоречия между Дешамом и Зиданом. Это два столпа французского футбола. Признаю, что допустил неаккуратные слова. Зидан знает, что и я, и люди Франции относятся к нему с безграничным уважением».

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Это уже не первый скандал, в который попадает Ле Гре. В сентябре 80-летнего президента обвинили в сексуальных домогательствах, из-за которых несколько женщин покинули федерацию. А после Евро-2020 у Ноэля состоялся напряженный разговор с Мбаппе, который пожаловался на недостаточную защиту от расистских оскорблений после смазанного решающего пенальти. Слова о Зидане — неосторожный шаг, у которого могут быть самые серьезные последствия. Ле Гре нужно было просто аккуратно продлить контракт с одним из самых успешных тренеров планеты. Но сделал он это максимально топорным способом.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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