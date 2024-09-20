Трент может купить «Нант» за 140 миллионов евро. Летом Мбаппе приобрел другой французский клуб

Александр-Арнолд готов выложить мощную сумму.

Французское издание L'Equipe сообщило, что защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнолд находится в продвинутых переговорах с владельцем «Нанта» Вальдемаром Ките по поводу приобретения его клуба. Покупка может осуществиться через инвестиционный фонд, которым владеет отец футболиста Майкл.

Что известно

По данным L'Equipe, перед переговорами с боссом «Нанта» Трент изучал варианты с покупкой «Сент-Этьена» и «Гавра», за который выступает Далер Кузяев. Летом нынешний владелец «канареек» Вальдемар Ките провел видеоконференцию со стороной Александра-Арнолда, а спустя некоторое время они лично встретились в Женеве. В прошедший четверг в Лондоне прошло третье совещание бизнес-партнеров.

Источник информирует, что сделка оценивается в 140 миллионов евро. Из них 80 передадутся стороне Ките сразу, еще 20 — в виде кредита, а еще 40 миллионов прописаны бонусами. Однако стороны еще не пришли к соглашению. По данным издания, «Нант» отрицает какие-либо переговоры с Трентом, а Ките недоволен тем, что информация утекла в медиа.

Александр-Арнолд уже имеет долю в спортивной команде — является миноритарным акционером Alpine из «Формулы-1». Англичанин владеет ценными бумагами через инвестиционную компанию Otro Capital, частью которой является американский актер Райан Рейнолдс, владеющий английским футбольным клубом «Рексем».

Фото Global Look Press

Какие футболисты еще владеют клубами

Трент — не первый футболист, который за последнее время интересовался покупкой команды. Летом Килиан Мбаппе приобрел 80% акций французского «Кана» из второго дивизиона. Форвард «Реала» стал мажоритарным акционером, сделка обошлась ему в 20 миллионов евро. Совместно с Килианом командой владеет француз Пьер-Антуан Каптон.

В августе бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта связывали с «Эспаньолом», который он со скандалом покинул прошедшим летом. После этого датчанин угрожал купить клуб, однако неизвестно, получила ли сделка развитие. Состояние Брэйтуэйта оценивается примерно в 300 миллионов долларов — их он заработал благодаря инвестициям.

Добавим, что «Нант» занимает пятое место в лиге 1 после четырех туров, а в прошлом сезоне он финишировал 14-м.