Трент может купить «Нант» за 140 миллионов евро. Летом Мбаппе приобрел другой французский клуб

Сегодня, 19:00
Французское издание L'Equipe сообщило, что защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнолд находится в продвинутых переговорах с владельцем «Нанта» Вальдемаром Ките по поводу приобретения его клуба. Покупка может осуществиться через инвестиционный фонд, которым владеет отец футболиста Майкл.
По данным L'Equipe, перед переговорами с боссом «Нанта» Трент изучал варианты с покупкой «Сент-Этьена» и «Гавра», за который выступает Далер Кузяев. Летом нынешний владелец «канареек» Вальдемар Ките провел видеоконференцию со стороной Александра-Арнолда, а спустя некоторое время они лично встретились в Женеве. В прошедший четверг в Лондоне прошло третье совещание бизнес-партнеров.
Источник информирует, что сделка оценивается в 140 миллионов евро. Из них 80 передадутся стороне Ките сразу, еще 20 — в виде кредита, а еще 40 миллионов прописаны бонусами. Однако стороны еще не пришли к соглашению. По данным издания, «Нант» отрицает какие-либо переговоры с Трентом, а Ките недоволен тем, что информация утекла в медиа.
Александр-Арнолд уже имеет долю в спортивной команде — является миноритарным акционером Alpine из «Формулы-1». Англичанин владеет ценными бумагами через инвестиционную компанию Otro Capital, частью которой является американский актер Райан Рейнолдс, владеющий английским футбольным клубом «Рексем».
Трент — не первый футболист, который за последнее время интересовался покупкой команды. Летом Килиан Мбаппе приобрел 80% акций французского «Кана» из второго дивизиона. Форвард «Реала» стал мажоритарным акционером, сделка обошлась ему в 20 миллионов евро. Совместно с Килианом командой владеет француз Пьер-Антуан Каптон.
В августе бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта связывали с «Эспаньолом», который он со скандалом покинул прошедшим летом. После этого датчанин угрожал купить клуб, однако неизвестно, получила ли сделка развитие. Состояние Брэйтуэйта оценивается примерно в 300 миллионов долларов — их он заработал благодаря инвестициям.
Добавим, что «Нант» занимает пятое место в лиге 1 после четырех туров, а в прошлом сезоне он финишировал 14-м.