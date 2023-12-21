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Сегодня, 09:20

«Идиотский поступок. Его дисквалификации утомили». Во Франции возмущены глупым удалением Головина

Во Франции возмущены удалением Головина в матче с «Тулузой»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Удаление Александра Головина в матче «Тулуза» — «Монако».
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Тулузы» (2:1).
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Монако

Жест новичка

Так как все матчи тура начинались в одно время, L'Equipe не устраивал подробные разборы игр, а выпустил оперативные материалы, включив в них по несколько матчей. «Монако» попал в блок лидеров, и основное внимание в тексте уделено автору голевого дубля Бен Йедерру. Достигший отметки в 250 мячей на профессиональном уровне форвард признан первой звездой матча и получил за свою игру семерку. Про Головина ведущее спортивное СМИ Франции написало, что монегаски выстояли, несмотря на его удаление. Сухая информация без оценок и комментариев.

 
Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Тулузы&raquo;. Головин психанул: получил красную за удар открытыми шипами! Но Александра спровоцировали

Портал Maxifoot также ограничился парой банальных фраз, не разбирая игру, а включив ее в дайджест главных событий среды. А там просто написано, что второй тайм оказался для «Монако» сложным из-за удаления Головина.

Сайт Homme do Match, видимо, в силу положительного для команды из княжества результата, не стал серьезно занижать оценку российскому легионеру. Впрочем, его пятерка — самый низкий балл среди всех участников матча в Тулузе.

«Автор грубого жеста новичка прямо перед судьей логично удален с поля, что приносит ему большой скандал. В первом тайме он сделал несколько ударов, но недостаточно точных», — прокомментировал игру россиянина обычно очень лояльный к нему портал.

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops разбушевался. Герой в этот раз всего один — Бен Йеддер. Провальными же назвали действия целого квартета, в который попали Салису, Якобс, главный тренер Ади Хюттер и, естественно, Головин.

«Пять лет в «Монако», неполный сезон, надежда в начале чемпионата наконец увидеть, как знаменитый Царь раскроет себя. 6 желтых и 1 красная карточка. Головин больше присутствует в Париже в дисциплинарном комитете, чем в Монако. Скандально, поскольку его угрюмые жесты жалки и ставят команду в затруднительное положение», — написала администрация портала.

Александр Головин в матче «Тулуза» — «Монако».
Фото AFP

Голо наказывает команду

В соцсетях и на форумах болельщиков реакция на красную карточку предсказуема. В том числе со стороны тех, кто считает себя почитателем таланта российского игрока.

«Головин, которого я так люблю, чуть не убил нас в этом матче», — написал Viking.

«Если не считать глупого поступка Голо, остальная команда боролась с большой сплоченностью», — отметил характер монегасков Arevis.

«На этом сайте можно как минимум уважать всех тех, кто ценит этого игрока, и тем не менее сожалеет о его спорах с судьями и перепадах настроения. В этот вечер они не последние, кто осудил его идиотский поступок», — ответил постоянным критикам Головина scifo84.

 
Александр Головин. «Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина

«После октября и первых желтых карточек Головина я говорил, что ему есть над чем поработать в плане дисциплины. Эта невыполненная работа уже стоит как минимум 3-матчевой дисквалификации. Когда мы знаем о важности Голо в команде, это является профессиональным проступком», — заметил Don Lou.

«Как сейчас ведет себя Головин?! Да, у него есть талант, но в последнее время он наказывает команду больше всего на свете. Даже наказывает Балогуна, который был в недоумении по поводу своей замены... Минамино, несомненно, хуже Головина, но по поведению — нет!» — возмутился Thibault56.

«Что касается Головина, то он меня начинает утомлять своими дисквалификациями. Нас ждет январь с минимум тремя пропущенными матчами!!!» — негодовал Balou1

«Голо убивает наш футбол. К счастью для него, игроки выложились ради победы», — добавил Joueures25.

«Головину следует понять, что в футбол тоже играют головой», — высказался о несдержанности россиянина MT_Clemnt.

«Спасибо, Виссам. Головин — не лидер», — возмущался TeamDelicious1.

«Я очень люблю Головина, но его красная — это уже слишком. В январе у нас будет мало игроков, и его дисквалификация навредит команде. Финансовое наказание будет заслуженным», — потребовал жесткой реакции delphine9721.

Последний комментарий — один из многих о грядущих кадровых проблемах в январе. Дело в том, что Диатта, Якобс, Салису и Камара отправятся на Кубок Африки, а Минамино выступит на Кубке Азии. Поэтому ненужная дисквалификация в такой ситуации может означать кадровую катастрофу для «Монако».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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