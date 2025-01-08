Украинец Забарный не стал переходить в «ПСЖ» из-за Сафонова

Защитника в Париже не будет.

22-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отказался от трансфера в «ПСЖ» из-за того, что в составе парижского гранда выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Ради приобретения Забарного руководство парижан даже думало над продажей воспитанника «Краснодара».

Причина

Инсайд об отказе украинца выдал журналист L'Equipe Лоик Танзи на подкасте «100% PSG la Tribune». По его словам, главной причиной послужило наличие в составе «ПСЖ» Сафонова, с которым у Забарного могли бы возникнуть проблемы во взаимоотношениях.

«Забарный — отличный игрок, но он украинец. В «ПСЖ» есть русский. Илья говорит: «Если Сафонов в команде, не могу перейти». Дело не столько в том, что он россиянин, а в том, что Забарный думает: «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», — прокомментировал Танзи.

Вариант с продажей

Также Танзи рассказал, что «ПСЖ» мог продать Матвея, так как главному тренеру чемпионов Франции Луису Энрике очень нравится украинский защитник. «ПСЖ» даже задумывался о трансфере Сафонова чтобы приобрести Забарного, ведь Энрике высоко ценит этого защитника», — говорил журналист.

При этом сам Сафонов перебрался в Париж только прошлым летом. За первые полгода наш легионер провел восемь официальных матчей во всех турнирах, три из которых — на ноль. Луис Энрике несколько раз публично хвалил Матвея, а его конкурент Джанлуиджи Доннарумма, по информации L'Equipe, злился из-за высокого уровня конкуренции и даже раздумывал об уходе. Контракт итальянца действует до лета 2026-го, а переговоры по новому соглашению пока заглохли.

Также сообщалось, что «ПСЖ» интересуется другим защитником с постсоветского пространства — Абдукодиром Хусановым из Узбекистана, выступающим за «Ланс». 20-летний игрок раскрылся в этом сезоне и привлек внимание не только парижан, но и других топ-клубов. По данным Foot Mercato, к нему приглядываются «Реал», «Манчестер Сити», «Ювентус», леверкузенский «Байер», «Наполи» и другие.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный. Фото AFP

Сильный сезон

Забарный — ключевой футболист «Борнмута», который удивил в первой части сезона АПЛ и запрыгнул на седьмую строчку, от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего три очка. Украинец полностью отыграл матчи всех 20 туров чемпионата, получив в них две желтые карточки. Он — лидер команды по игровому времени. Илья переехал в Англию в январе 2023-го, в прошлом турнире премьер-лиги тоже имел статус основного защитника «вишен». А ранее Забарный выступал за киевское «Динамо».

Прошлым летом футболист продлил контракт с «Борнмутом» до 2029 года. При этом не так давно он говорил о желании вернуться на Украину, однако передумал. «Сложно выходить на поле, когда ты едва прочитал новости о попадании ракеты в здание... Я хотел вернуться. Я бы мог просто взять оружие и научиться сражаться. Мог сказать: «Не хочу играть в футбол». Но нет, я должен играть. Украинским людям нужно, чтобы я говорил с миром», — вот цитата Забарного в интервью The Times.