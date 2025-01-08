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Сегодня, 14:45

Украинец Забарный не стал переходить в «ПСЖ» из-за Сафонова

Егор Сергеев
Футболисты Илья Забарный и Матвей Сафонов.
Илья Забарный и Матвей Сафонов.
Фото Getty Images, Reuters
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Защитника в Париже не будет.

22-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отказался от трансфера в «ПСЖ» из-за того, что в составе парижского гранда выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Ради приобретения Забарного руководство парижан даже думало над продажей воспитанника «Краснодара».

Защитник &laquo;Борнмута&raquo; Илья Забарный может продолжить карьеру в &laquo;ПСЖ&raquo;. Украинец может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ». Весной Забарный хотел пойти в окопы, но передумал

Причина

Инсайд об отказе украинца выдал журналист L'Equipe Лоик Танзи на подкасте «100% PSG la Tribune». По его словам, главной причиной послужило наличие в составе «ПСЖ» Сафонова, с которым у Забарного могли бы возникнуть проблемы во взаимоотношениях.

«Забарный — отличный игрок, но он украинец. В «ПСЖ» есть русский. Илья говорит: «Если Сафонов в команде, не могу перейти». Дело не столько в том, что он россиянин, а в том, что Забарный думает: «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», — прокомментировал Танзи.

Вариант с продажей

Также Танзи рассказал, что «ПСЖ» мог продать Матвея, так как главному тренеру чемпионов Франции Луису Энрике очень нравится украинский защитник. «ПСЖ» даже задумывался о трансфере Сафонова чтобы приобрести Забарного, ведь Энрике высоко ценит этого защитника», — говорил журналист.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против хавбека &laquo;ПСЖ&raquo; Уоррена Заир-Эмери. У Сафонова первый титул с «ПСЖ» — правда, со скамейки. Для Головина матч получился драматичным

При этом сам Сафонов перебрался в Париж только прошлым летом. За первые полгода наш легионер провел восемь официальных матчей во всех турнирах, три из которых — на ноль. Луис Энрике несколько раз публично хвалил Матвея, а его конкурент Джанлуиджи Доннарумма, по информации L'Equipe, злился из-за высокого уровня конкуренции и даже раздумывал об уходе. Контракт итальянца действует до лета 2026-го, а переговоры по новому соглашению пока заглохли.

Также сообщалось, что «ПСЖ» интересуется другим защитником с постсоветского пространства — Абдукодиром Хусановым из Узбекистана, выступающим за «Ланс». 20-летний игрок раскрылся в этом сезоне и привлек внимание не только парижан, но и других топ-клубов. По данным Foot Mercato, к нему приглядываются «Реал», «Манчестер Сити», «Ювентус», леверкузенский «Байер», «Наполи» и другие.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный.
Фото AFP

Сильный сезон

Забарный — ключевой футболист «Борнмута», который удивил в первой части сезона АПЛ и запрыгнул на седьмую строчку, от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего три очка. Украинец полностью отыграл матчи всех 20 туров чемпионата, получив в них две желтые карточки. Он — лидер команды по игровому времени. Илья переехал в Англию в январе 2023-го, в прошлом турнире премьер-лиги тоже имел статус основного защитника «вишен». А ранее Забарный выступал за киевское «Динамо».

Прошлым летом футболист продлил контракт с «Борнмутом» до 2029 года. При этом не так давно он говорил о желании вернуться на Украину, однако передумал. «Сложно выходить на поле, когда ты едва прочитал новости о попадании ракеты в здание... Я хотел вернуться. Я бы мог просто взять оружие и научиться сражаться. Мог сказать: «Не хочу играть в футбол». Но нет, я должен играть. Украинским людям нужно, чтобы я говорил с миром», — вот цитата Забарного в интервью The Times.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Борнмут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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