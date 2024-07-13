Бен Йеддер заплатил жертве изнасилования 1,6 миллиона евро? На это указывает расследование французских журналистов

Сам футболист все отрицает.

Прошлым летом Виссам Бен Йеддер вместе с братом Сабри стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании двух девушек 19 и 20 лет. Процесс до сих пор длится, а последнее судебное заседание прошло в мае. Журналисты L'Equipe вскрыли еще один шокирующий эпизод, связанный с футболистом. Как сообщило медиа, это не единственный подобный эпизод в жизни Бен Йеддера.

По информации журналистов, в сентябре 2022-го Виссам изнасиловал неназванную девушку, после чего купил ее молчание за 1,6 миллиона евро под предлогом «строгой конфиденциальности и отказа от любых судебных исков». Об этом инциденте действительно не было широко известно до расследования L'Equipe, которое длилось несколько месяцев.

При этом футболист согласился заплатить огромную сумму только в феврале 2023-го — спустя несколько месяцев после произошедшего. Виссам расстался с деньгами после уговоров окружения, в которое входил агент Мейсса Н'Диай, — оно же разработало запутанную схему по передаче денег пострадавшей, чтобы не мелькало имя футболиста.

Деньги должны были проехать через американский банковский счет бывшего президента «Монако» Жерома де Бонтена, который руководил клубом меньше года — в феврале 2009-го он оставил пост и переехал с семьей в США. Для Бонтена тоже придумали алиби — якобы он передавал некие «права на изображение».

Правда, в этом расследовании не все свидетельствует против Бен Йеддера. Его агент Н'Диай предположительно сфальсифицировал подпись на новом контракте с футболистом — соглашение истекало в 2019-м и продлилось до 2023-го. После этого их отношения ухудшились.

Виссам Бен Йеддер. Фото Global Look Press

При переходе Виссама в «Монако» летом 2019-го агенту причитались комиссионные в 4 миллиона евро — только в марте прошлого года футболист через суд добился заморозки этих средств. После Н'Диай обвинил нападающего в клевете. Сам футболист заявил, что окружающие манипулировали им ради собственной выгоды, — эти факты добавляют противоречий в расследование, что тоже проговаривается журналистами L'Equipe. Они даже называют агента Бен Йеддера «очень влиятельным».

Уголовного расследования по этому инциденту нет, зато продолжается предыдущее — за возможное изнасилование футболистом и его братом прошлым летом. Бен Йеддер вместе с адвокатами категорически опровергает обвинения. Правда, в медиа информация о ходе процесса проскакивала очень ограниченно.

«Господин Бен-Йеддер решительно оспаривает факты, на основе которых его обвиняют, и уверен в благоприятном исходе этого процесса. Мы строго соблюдаем профессиональную тайну и не будем далее комментировать текущее дело», — рассказали адвокаты футболиста Мес Хасна Лузе и Мария Румянцева после майского судебного заседания.