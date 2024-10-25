Во Франции угрожают засчитывать поражения за гомофобные кричалки. На это указал министр спорта

Жиль Аверус анонсировал появление именных билетов.

Министр спорта Франции Жиль Аверус, вошедший в должность 21 сентября, крепко взялся за искоренение гомофобных кричалок с футбольных стадионов. Вероятно, в скором времени в двух высших дивизионах появятся строгие правила.

Что сказал министр спорта

Аверус пришел в эфир BFMTV, где раскритиковал поведение болельщиков на матчах лиги 1 и лиги 2. По словам министра, необходимы изменения действий при появлении гомофобных кричалок во время матча:

«Как только раздается гомофобная песня, игра приостанавливается на несколько минут. Затем, возможно, матч прерывается, и команды на время отправляются обратно в раздевалки. Игра возобновляется, если все успокаиваются. Высшая санкция — это остановка встречи и присуждение поражения принимающей команде со счетом 0:3», — сказал Аверус.

По словам чиновника, новые правила будут действовать уже в воскресенье на матче «Марселя» и «ПСЖ» — одна из центральных игр чемпионата пройдет на одном из самых неспокойных стадионов страны «Велодроме». Болельщикам парижан даже запретили посещать игру, чтобы избежать столкновений фанатов.

«Гомофобные оскорбления на стадионах недопустимы, — заявил министр. — Возможно, в прошлом были такие традиции, но общество изменилось. Мы ищем настроение, которое было у нас во время Олимпийских игр. Спорт объединяет и несет ценности человечности, свободы, равенства и братства — ценности Республики. Сегодня мы больше не терпим этого (гомофобных выкриков. — Прим. «СЭ»)».

Болельщики «ПСЖ» во время матча Лиги чемпионов с «ПСВ» на «Парк де Пренс». 22 октября 2024 года. Фото Global Look Press

С 2025-го во Франции введут именные билеты

Также функционер анонсировал другое нововведение, которое вот-вот появится на стадионах лиги 1 и лиги 2 — оно тоже призвано снизить количество гомофобных оскорблений. Аверус анонсировал появление именных билетов: каждый болельщик обязан будет сидеть на указанном при покупке месте, благодаря чему заводил дерзких кричалок будет легче найти и наказать.

Система заработает с 2025 года и сначала появится на стадионах «ПСЖ», «Марселя» и «Лиона» — одних из самых популярных французских клубов. До конца сезона-2024/25 она доберется до всех арен двух высших дивизионов страны. «Желание правительства заключается в том, чтобы избежать коллективных санкций, — пояснил министр спорта. — Мы хотим определять и персонально наказывать тех, кто является источником оскорбительных выкриков, чтобы избежать коллективных санкций. Я подпишу приказ, который вступит в силу 31 декабря. Он сделает обязательным именные билеты на матчах «Лиона», «Марселя» и «ПСЖ».

Каждый зритель на стадионе должен иметь именное место, чтобы мы могли определить, откуда берутся оскорбления и вычленить тех, кто будет подвержен запрету на посещение стадиона. Это уже обязательно в других видах спорта: на больших матчах по регби или «Ролан Гаррос». Мы знаем, как это сделать. Нет никаких опасений, что в краткосрочной перспективе мы привлечем к ответственности нарушителей».

С чего все началось

Заявления министра спорта были спровоцированы поведением болельщиков во время матча «ПСЖ» и «Страсбура» (4:2), который прошел 19 октября на «Парк де Пренс». По ходу него с трибун доносились оскорбления полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо, раньше игравшего за «ПСЖ». Диктор стадиона дважды просил болельщиков прекратить это, но его игнорировали. Руководство французской лиги осудило поведение фанатов, но это не помогло предотвратить усиление контроля на стадионах.

«Эти дискриминационные песнопения со стороны фанатов «Пари Сен-Жермен» неприемлемы. Ведь в настоящее время весь профессиональный футбол работает над искоренением гомофобного поведения и скандалов на стадионах», — говорилось в заявлении организации.