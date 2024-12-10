Сафонов проиграл бывшей жене по делу об алиментах. Но это еще не конец разбирательств

Вопрос по 60-миллионному долгу пока так и не решен.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов проиграл в очередной судебной инстанции разбирательство по делу об алиментах своей экс-супруге Анастасии Казачек. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». Обращает на себя внимание тот факт, что информация про суд появилась в публичном пространстве в день матча парижского клуба в Лиге чемпионов с «Зальцбургом».

Вердикт

26 августа Мосгорсуд принял сторону бывшей жены вратаря и подтвердил принятое ранее решение Никулинского суда Москвы: футболист должен погасить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и перечислять на ребенка 25 процентов своего дохода, полученного на территории РФ. Сафонов совместно со своими адвокатами обжаловал вердикт, но потерпел неудачу.

10 декабря стало известно, что Кассационный суд оставил в силе решение, согласно которому вратарь должен будет ежемесячно отдавать Анастасии четверть доходов, полученных в России. При этом вопрос по долгу в 60 миллионов будет приниматься позднее.

Вместе с тем, как стало известно «СЭ» из источников в окружении футболиста, рыночная стоимость квартиры в Краснодаре, которую Матвей переписал на дочь, составляет именно 60 миллионов рублей.

Матвей Сафонов с бывшей женой Анастасией. Фото соцсети

Что сказала Казачек

По словам Анастасии, своим решением судьи подтвердили, что в РФ реально действует политика по защите государством прав и интересов детей. Также она сообщила, что будет откладывать 70 процентов алиментов на индивидуальный счет дочери.

«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России. Чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети и подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап — справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством, — 1/4 часть заработка. Со своей стороны я приняла обязательства 70 процентов накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» — сказала Казачек «СЭ».

Как Матвей выступает за «ПСЖ»

Сафонов и Казачек состояли в браке до осени 2021-го. В июне этого же года у них родилась дочь Майя. Этим летом СМИ сообщали, что футболисту был запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам.

С лета 2024-го Сафонов играет во Франции, перейдя в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В этом сезоне 25-летний голкипер провел шесть матчей за «ПСЖ» (из них три — на ноль) во всех турнирах, в которых пропустил три мяча.