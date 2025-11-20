Зидан у руля сборной Франции — неизбежность. Только он сможет подчинить себе всех звезд Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года

Зизу должен стать преемником Дешама после чемпионата мира. После чемпионата мира-2026 Дидье Дешам покинет сборную Франции. Это факт. Об уходе тренера объявили сильно заранее. Кто же придет на смену? Футбольная пресса все чаще пишет о Зинедине Зидане. Пока об этом не объявлено официально, но вариант с Зизу — идеален. А сам же он на вопрос в недавнем интервью, когда его ждать снова на тренерской скамейке, ответил односложно, но однозначно: «Скоро». Зидан возвращается: возглавит сборную Франции после ЧМ-2026. Эпоха Дешама подходит к концу Идеальный кандидат Сборная Франции — команда, бесспорно, титулованная. Две победы на чемпионате мира, две — на Евро. Коллекция очень и очень приличная. За одним исключением. Это как-то маловато для страны, в которой уже полвека не переводятся футбольные таланты. Последнее беззвездное время было в 1970-х. Где-то в их конце кто-то, вероятно, загадал желание, чтобы у Франции всегда были иконы на поле. С тех пор стоило сойти одному шикарному поколению, как на смену сразу приходило другое. Были Платини, Тигана и Жиресс, стали Папен, Кантона и Жинола, за ними пришли Зидан, Тюрам, Анри, Трезеге и Дешам. Их место, в свою очередь, заняли Бензема с Рибери, за ними пришли Мбаппе, Гризманн и Дембеле. Французская земля не оскудевает дарованиями, рожая и рожая новых королей игры. Да, не у всех этих поколений случались большие победы. Папен с Кантона умудрились вообще пролететь мимо двух чемпионатов мира. Бывали неудачи, чудаковатые тренеры и странные решения, сенсационные поражения и так далее. Неизменно одно: Франция уже много лет привозит на крупные турниры такой состав, с которым просто невозможно не считаться фаворитом. Другое дело, что и в самой Франции прекрасно понимают: триумфов у них маловато. На двенадцать дешамовских лет пришлась победа на чемпионате мира и два проигранных финала больших турниров. Плюс минимум один обидный вылет — от Швейцарии на Евро-2020. Дидье Дешам. Фото Global Look Press Сам Дешам со звездами работает блестяще. Тут дело не только в характере и навыках управления, а в большом авторитете. Капитан сборной, которая выиграла чемпионат мира в 1998-м. Важнейший, наряду с Зиданом, ее игрок. Игроки знали его с детства и испытывали уважение. В итоге мир, покой, порядок, ни единого конфликта за двенадцать лет. Да, было отстранение Бензема, но там первопричиной были проблемы Карима с законом. Притом что в команде Дешама всегда выступают люди капризные и требовательные. Все вы помните Поля Погба. Феерически талантливого раздолбая, который умудрился угробить этот самый феерический талант. Так вот, у Дидье Погба был паинькой. Не понторез Поль, а плюшевый зайка. Думаю, если бы не усталость, Дешам работал бы в сборной до глубокой старости. Но он хочет отдохнуть. Значит, следом должен прийти еще один человек, умеющий поставить себя главным в раздевалке, полной больших личностей, и при этом являющийся для них авторитетом. По счастью, во Франции есть фигура, которая идеально подходит под требуемые критерии. Зидан — наследник Дешама в сборной Франции? Какой будет команда под руководством легенды «Реала» Почему именно Зидан Зидан находится в положении короля. Дело в том, что тренировать просто ради того, чтобы тренировать, он не стремится. Зинедину неинтересно работать в Саудовской Аравии даже за космическую зарплату. Он не создает своего тактического стиля, не превращает середняка в топа. Зидан, похоже, не горит желанием работать с хорошими, крепкими, но не звездными игроками. Зидан-тренер, выигравший три Лиги чемпионов кряду, блестяще управлялся со своенравными и целеустремленными игроками. Колоссальный уровень мастерства плюс мотивация побеждать. Вот что должно быть у футболистов команды, за которую берется Зизу. Зинедин Зидан. Фото Global Look Press Это его стихия. В «Реале» он шикарно развивал лучшие качества своих лучших игроков. И без того выдающиеся Модрич, Кроос, Каземиро, Марсело, Варан, Криштиану, Бензема и компания в руках Зидана умудрялись стать еще лучше. Это было превращение платины в бриллианты. В сборной Франции у Зидана будет все необходимое. В первую очередь — гигантский выбор звезд. В том числе и очень голодных до побед. Есть потенциал, чтобы выиграть три чемпионата мира подряд? Полагаю, сам Зидан очень этого хочет.

Особой разницы нет , кто будет у руля звездной команды Франции. Звездный Зидан или условный , неизвестный Пьер Ришар . Французы возьмут ровно столько , сколько захотят ...а не дать им все , может только случайность ) Их вообщем то и тренировать не нужно !)

Не думаю, что самому Зизу это будет интересно. Судя по всему, тренерство его даже немного тяготит... Так было в "Реале", где тоже не бездарные серости были собраны. Дело - в характере. Зинедин Зидан больше склонен был на поле за собой вести, а не рассказывать что-то заумное в раздевалке.

Идеальный кандидат, который несколько лет не работал) На счет подчинить всех звезд еще неизвестно, но известно, что у того же Дешама это получается уже сколько лет раз сборная постоянно минимум в полуфинале, а то и финалы выигрывает. Из игроков сборной с ним почти никто никогда не работал даже. На счет приведенной аналогии с тремя подряд победами Реала в ЛЧ и на ЧМ - это вряд ли. Кстати, из них только 1й заход был более-менее честным, далее на 2й год прошли Баварию за счет удалений в каждом из двух матчей плей-офф игроков мюнхенцев ни за что, а 3й год взяли из-за такого же нелепого пенальти в конце 2го матча и удаления Буффона. Ну и смысла сравнивать Реал и сборную нет. Никакая сборная не может быть сильнее Реала, Барселоны, Ливерпуля, МС, ПСЖ, тк там лучшие игроки мира, а в сборной одной страны. Зидан - это кот в мешке, который никогда со сборными не работал, от которого непонятно чего ждать. Кто бы там не пришел, но переплюнуть результаты Дешама будет почти нереально.

Кто-то говорил, что Зидан не тренер, а просто благодаря авторитету держит раздевалку и состав правильно подбирает. Удачи Зидану, когда придет его время возглавить сборную Франции!

большинство звезд сб. Франции (нынешней) не застали Зизу-игрока. И ЧМ98, многие не родились просто.