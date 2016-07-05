"Томь" победила "Шериф"

"Томь" в товарищеском матче на сборе в Молдавии победила "Шериф" – 2:1. Голами в составе российского клуба отметились полузащитник Сергей Кузнецов и защитник Михаил Бордачев.

Товарищеский матч

"Шериф" (Молдавия) – "ТОМЬ" (Россия) – 1:2 (1:1)

Голы: Кузнецов, 6 (0:1). Бордачев, 67 (1:2).

"Томь": Солосин (Коченков, 46), Бендзь, Комбаров (Тишкин, 63), Дьяков (Яблонский, 77), Бордачев, Кузнецов (Дудиев, 46), Попов (Кудряшов, 68), Пугин (Голышев, 46), Чуперка (Баляйкин, 70), Самодин (Касьян, 77), Игрок на просмотре (Ковальчук, 59).

5 июля. Тирасполь. Стадион Sheriff small Arena.