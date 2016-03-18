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18 марта 2016, 17:41

Дидье Дешам: "Совмещение Слуцким постов в клубе и сборной как минимум не в порядке вещей"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии товарищеского матча с Россией отметил, что совмещение Леонидом Слуцким постов в ЦСКА и сборной страны оказалось правильным шагом, поскольку принесло результат. Игра Франция - Россия состоится на "Стад де Франс" 29 марта.

- Леонид Слуцкий особенно выделяется тем, что совмещает работу в клубе и национальной сборной, - цитирует ТАСС Дешама. - Такое - как минимум не в порядке вещей. Не знаю, насколько подобное возможно во Франции, мне, во всяком случае, не предлагали. Но для России, очевидно, это оказалось правильным выбором, потому что, как видим, это принесло результат. И это подтверждает качественный уровень тренера, поскольку нужно обладать достаточными способностями, чтобы одновременно управлять клубом и сборной.

Качество у команды есть, но как получится, никто не знает. Покажут матчи. Это всегда была качественная команда. Российские футболисты неплохо себя чувствуют на международном уровне, да и национальный чемпионат тоже находится на достойной высоте.

Источник: http://tass.ru/sport/2752212
Дидье Дешам
Сборная России по футболу
Сборная Франции по футболу
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