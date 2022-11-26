26 ноября, 12:57
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России во время отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.
«Надо более глубоко подходить к вопросу и не отталкиваться только от результатов. Сейчас сборная сильно омолаживается, много парней привлекаются с прицелом на завтрашний день. Так что результат для команды второстепенен. РФС правильно делает, что строит команду на будущее», — цитирует Адиева «РБ Спорт».
Он также отметил, что в сборную России необходимо подтягивать молодых игроков.
В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования