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26 ноября, 12:57

Адиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России во время отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.

«Надо более глубоко подходить к вопросу и не отталкиваться только от результатов. Сейчас сборная сильно омолаживается, много парней привлекаются с прицелом на завтрашний день. Так что результат для команды второстепенен. РФС правильно делает, что строит команду на будущее», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Он также отметил, что в сборную России необходимо подтягивать молодых игроков.

В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-esli-otstranenie-zatyanetsya-pochemu-by-rfs-ne-perejti-v-aziyu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Магомед Адиев
Сборная России по футболу
0
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