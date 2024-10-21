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Товарищеские матчи

Сегодня, 19:13

Афганистан готов принять участие в товарищеском матче со сборной России

Алина Савинова
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Глава департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васик заявил, что национальная команда страны согласна принять участие в товарищеском матче против сборной России по футболу.

«Если будет возможность провести товарищеский матч против сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией», — цитирует Васика РИА Новости.

Он также отметил, что в случае проведения игры в Афганистане будут надеяться на положительный результат для сборной. По его словам, афганские футболисты сильные и могут хорошо сыграть.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

По информации «СЭ», сборная России в ноябре может сыграть с командами Брунея и Сирии.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РИА Новости
Футбол
Сборная России по футболу

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