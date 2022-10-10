Агент игроков сборной Ирана высказался о возможном участии футболистов в товарищеском матче с Россией

Футбольный агент Алиреза Никуманеш, представляющий интересы футболистов сборной Ирана, прокомментировал возможное участие игроков в товарищеском матче с Россией.

«Я полностью понимаю, о чем вы говорите, я в курсе ситуации, но бумаги на матч не подписаны», — цитирует «РБ Спорт» агента.

Никуманеш представляет интересы нескольких футболистов сборной Ирана: вратарей Алирезы Бейранванда и Хоссейна Хоссейни, а также нападающего Мехди Тареми.

Ранее планировалось, что 10 ноября сборная России по футболу сыграет выездной товарищеский матч с Ираном.