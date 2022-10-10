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Сегодня, 17:41

Агент игроков сборной Ирана высказался о возможном участии футболистов в товарищеском матче с Россией

Мария Гусева

Футбольный агент Алиреза Никуманеш, представляющий интересы футболистов сборной Ирана, прокомментировал возможное участие игроков в товарищеском матче с Россией.

«Я полностью понимаю, о чем вы говорите, я в курсе ситуации, но бумаги на матч не подписаны», — цитирует «РБ Спорт» агента.

Никуманеш представляет интересы нескольких футболистов сборной Ирана: вратарей Алирезы Бейранванда и Хоссейна Хоссейни, а также нападающего Мехди Тареми.

Ранее планировалось, что 10 ноября сборная России по футболу сыграет выездной товарищеский матч с Ираном.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-futbolistov-sbornoj-irana-sy-grayut-li-moi-klienty-s-rossiej-bumagi-na-match-ne-podpisany/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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