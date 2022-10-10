Агент игроков сборной Ирана высказался о возможном участии футболистов в товарищеском матче с Россией

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Футбольный агент Алиреза Никуманеш, представляющий интересы футболистов сборной Ирана, прокомментировал возможное участие игроков в товарищеском матче с Россией.
«Я полностью понимаю, о чем вы говорите, я в курсе ситуации, но бумаги на матч не подписаны», — цитирует «РБ Спорт» агента.
Никуманеш представляет интересы нескольких футболистов сборной Ирана: вратарей Алирезы Бейранванда и Хоссейна Хоссейни, а также нападающего Мехди Тареми.
Ранее планировалось, что 10 ноября сборная России по футболу сыграет выездной товарищеский матч с Ираном.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования