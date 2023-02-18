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Сегодня, 16:03

Агент Годдоса: «Пока без понятия, сможет ли Саман сыграть в матче против сборной России»

Алина Савинова
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Харис Скендерович, агент иранского защитника и нападающего Самана Годдоса, ответил на вопрос об участии футболиста в товарищеском матче против России.

«Пока вообще без понятия, сможет ли Саман сыграть. К огромному сожалению, в Иране сейчас множество проблем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

В текущем сезоне Годдос провел за «Брентфорд» 12 матчей во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-igroka-sbornoj-irana-v-strane-problemy-bez-ponyatiya-sy-graet-li-goddos-s-rossiej/
Сборная Ирана по футболу
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