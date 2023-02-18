Агент Годдоса: «Пока без понятия, сможет ли Саман сыграть в матче против сборной России»

Харис Скендерович, агент иранского защитника и нападающего Самана Годдоса, ответил на вопрос об участии футболиста в товарищеском матче против России.

«Пока вообще без понятия, сможет ли Саман сыграть. К огромному сожалению, в Иране сейчас множество проблем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

В текущем сезоне Годдос провел за «Брентфорд» 12 матчей во всех турнирах.