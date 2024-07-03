Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 13:02

«Ахмат» не смог обыграть «Челябинск» в контрольном матче

Telegram Дзен

«Ахмат» сыграл вничью с «Челябинском» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 1:1. Встреча прошла в подмосковных Химках.

У грозненской команды отличился Светослав Ковачев. В составе «Челябинска» гол забил Артем Самсонов.

В сезоне-2023/24 «Ахмат» занял десятое место в таблице чемпионата России. «Челябинск» расположился на четвертой строчке в группе «Золото» LEON-Второй лиги.

Товарищеские матчи.
«Ахмат» — «Челябинск» — 1:1 (1:0)
Голы: Самсонов, 4 (0:1). Ковачев, 31 (1:1).
«Ахмат»: Ташаев, Тодорович, Богосавац, Адамов, Жиров, Шатара, Диванович, Ковачев, Швец, Бериша, Агаларов.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Челябинск
0
Читайте также
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
Стюарды избили болельщика во время матча Евро Португалия — Словения
МО показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Крановщик скончался на высоте 32-го этажа из-за жары в Москве
Армия РФ взяла под полный контроль район Новый города Часов Яр в ДНР
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Рубин» объявил о расторжении контракта с Костюковым
Tuttomercatoweb: «Торино» согласился продать Илича «Зениту» за 25 миллионов евро
«Локомотив» назвал состав на второй летний сбор
Агент Угальде опроверг слова о том, что форвард перешел в «Спартак» из-за денег
«Зенит» и «Сочи»: расписание матчей на летнем турнире 2024
Агент экс-защитника «Атлетико» Эрмосо опроверг информацию об интересе к игроку из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Тубич: «Возможно, «Динамо» сильнее «Партизана» на данный момент»