Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Товарищеские матчи

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
Олимпиада
Статьи
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 19:48

«Ахмат» одержал победу над «Нови Пазаром» благодаря хет-трику Мелкадзе

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Ахмат» обыграл «Нови Пазар» в товарищеском матче — 5:3. Встреча прошла в Белеке (Турция).

У грозненцев хет-трик оформил Георгий Мелкадзе, еще по голу забили Даниил Уткин и Светослав Ковачев.

21 января «Ахмат» в рамках зимних сборов сыграет против сербской «Войводины».

Товарищеский матч

«Ахмат» — «Нови Пазар» — 5:3 (2:1)

Голы: Уткин, 5 (1:0). Ковачевич, 16 (1:1). Мелкадзе, 27 (2:1). Ковачевич, 48 (2:2). Мелкадзе, 53 (3:2). Мелкадзе, 57 (4:2). Ковачев, 69 (5:2). Филимонович, 90+2 (5:3).

«Ахмат»: Шелия (Ульянов, 45), Адамов (Уциев, 45), Тодорович (Жиров, 45), Гандри (Гаибов, 45), Ибишев (Шатара, 45), Уткин (Камилов, 45), Исмаэл (Якуев, 45), Садулаев (Ковачев, 18), Луна Диале (Диванович, 45), Самородов (Турищев, 45), Мелкадзе.
16 января. Белек. Стадион «Sportcomplex Arkadia».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Читайте также
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
«Динамо» потеряло Тюкавина, Бителло и Чавес бегут
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Newsweek сообщил о «большом госте» из США на параде Победы в Москве
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Селюк: «В России ни один клуб не потянет зарплату Конате»
Лайкин перешел на правах аренды из «Спартака» в «Нефтехимик»
Алдонин считает, что Фернандес не нужен клубам РПЛ: «Вряд ли кто-то потянет его запросы»
Дьяков: «Динамо» надо заработать на продаже Бителло, мыслями он уже не с командой»
Асанович: «Сложно сказать, усилит Илич «Спартак» или нет»
Мангаш присоединится к «Спартаку» на сборах позднее из-за болезни
Сегодня
Вчера
Неделя