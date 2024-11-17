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Сегодня, 17:27

Деревянко — о выступлении за «Динамо» в матче с «Амкалом»: «Невероятный опыт»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Актер Павел Деревянко поделился впечатлениями от игры за московское «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».

Деревянко вышел на игру в стартовом составе бело-голубых и был заменен на 9-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий Вячеслав Грулев.

— Невероятный опыт. Вместо 5 минут — 10 в свои 48 лет. Когда показывал замену, не понимал, что мне показывали в ответ с бровки. Оказывается, нужно было выбить мяч.

— Ты тренировался?

— С чистого листа. Была разминка сегодня, немного побегал.

Игра между «Динамо» и «Амкалом» проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)

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