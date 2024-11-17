Сегодня, 16:55
Актер Павел Деревянко поделился ожиданиями от товарищеского матча московского «Динамо» с медийной командой «Амкал». Он выйдет в стартовом составе бело-голубых на эту игру.
— Сколько голов сегодня ждать?
— Думаю, 3-4.
— 22-й номер в честь Дзюбы?
— У него 22-й? Это просто моя цифра.
— Какие эмоции?
— Здорово, круто, офигенно.
— Есть заготовленное празднование?
— Посмотрим, как пойдет игра.
— Задача на игру?
— Не сломаться.
Игра состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по местному времени.