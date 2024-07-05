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Сегодня, 16:30

«Актобе» — «Спартак»: смотреть трансляцию товарищеского матча

«Актобе» сыграет со «Спартаком» в товарищеском матче 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Актобе» сыграет со «Спартаком» в товарищеском матче в пятницу, 5 июля. Игра пройдет на Центральном стадионе имени Кобланды-Батыра в Актобе (Казахстан) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Актобе» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

В матче не примут участие несколько игроков москвичей. Жозе Виллиан работает по индивидуальному графику и остался в России. Срджан Бабич отдыхает после чемпионата Европы, где выступал в составе Сербии. Манфред Угальде также получил несколько дней отдыха после участие на Кубке Америки за Коста-Рику.

Красно-белые в чемпионате России прошлого сезона финишировали на третьей строчке в турнирной таблице. Казахстанский клуб стал третьим по итогам премьер-лиги.

Футбол
ФК Актобе
ФК Спартак (Москва)
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