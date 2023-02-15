Московское «Динамо» переиграло «Аланию» в товарищеском матче

Московское «Динамо» одержало победу над «Аланией» в товарищеском матче на сборах в Турции — 3:2.

В составе московской команды отличились Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев.

За «Аланию» по одному голу с пенальти забили Батраз Гурциев и Артур Галоян.

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 матчей.

«Алания» находится на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 38 очками за 20 игр.

Товарищеские матчи. Клубы

«Алания» (Владикавказ) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:2)

Голы: Захарян, 9 (0:1). Тюкавин, 37 (0:2). Гурциев, 45+5 — с пенальти (1:2). Галоян, 57 — с пенальти (2:2). Грулев, 64 (2:3).

«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев, Кочиев, Плиев (Хабалов, 25), Петров, Галоян, Цараев, Тарба (Засеев, 46), Гиоргобиани, Гурциев (Машуков, 68).

«Динамо»: Лещук, Александров, Лаксальт (Скопинцев, 66), Паршивлюк (Бессмертный, 66), Маричаль (Осокин, 66), Майсторович, Захарян (Зазвонкин, 46), Грулев (Боков, 66), Сулаквелидзе (Шагиахметов, 72), Тюкавин (Смолов, 66), Гладышев (Макаров, 66).

15 февраля.