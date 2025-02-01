Мостовой — о поражениях «Зенита» в товарищеских матчах: «Это тренировка»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских играх как нечто серьезное.

«Конечно, не стоит рассматривать поражения «Зенита» в товарищеских матчах как что-то серьезное. Как мы уже говорили, сейчас вот начался Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» его в последнее время выигрывал. И сейчас опять стартовал с победы (3:2 над «Краснодаром»). За эти же игры очки не дают (смеется). Ну, сыграли. Там же просто смотришь как, чего, какой тонус. Настроение там поднимается, оно там всегда лучше. Это же не идет в зачет. Это тренировка», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Зенит» проиграл два товарищеских матча подряд в зимнюю паузу. Петербуржцы уступили московскому «Динамо» и «Ноа» со счетом 1:3 и 1:2. На Winline Зимнем Кубке РПЛ команда Сергея Семака сыграет против ЦСКА (4 февраля) и «Ростова» (7 февраля).