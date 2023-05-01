Аленичев — о ретро-матче: «Конечно, будут не те скорости, как в 90-е, но мы будем раскрепощены»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал проведение ретро-матча между легендами красно-белых и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Приятно присутствовать на таком грандиозном событии. Для нас главное выйти и показать свое мастерство. Конечно, будут не те скорости, как в 90-е, но мы будем раскрепощены. На нас не давит результат. Важен ли мне результат? Мы будем жалеть друг друга в плане борьбы, будем уважать друг друга. Но обещаю, что обе команды играть в полную силу», — заявил Аленичев.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.