Американский футболист «Нефтчи»: «Когда узнал, что поеду в Россию, не возникло вопросов. Это отличная страна!»

Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф ответил на вопрос «СЭ» о реакции перед возможной поездкой в Россию на товарищеский турнир, Кубок PARI Премьер.

«Это футбол. Когда ты приезжаешь выполнять свою работу, ты ничего такого не ощущаешь. Петербург — отличный город, а Россия — это отличная страна! Приятно познакомиться со всем. Когда я впервые узнал, что мне нужно ехать, у меня даже не возникло никаких вопросов», — сказал Сайеф «СЭ».

В Кубке PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге, участвуют «Зенит», «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

В первых двух матчах российский клуб обыграл соперника из Азербайджана (3:1), но уступил «Црвене Звезде» (1:2), которая лидирует в таблице межсезонного турнира.