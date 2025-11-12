Видео
Товарищеские матчи

12 ноября, 15:04

Анчелотти убедил Винисиуса играть за сборную в центре атаки

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что убедил Винисиуса Жуниора играть в центре атаки национальной команды.

«[Я вижу его] либо крайним нападающим, либо центральным форвардом. У Винисиуса есть качества, чтобы забивать много голов. Я сказал ему: «Смотри, когда ты играешь на фланге, чтобы забить, тебе нужно обыграть трех-четырех соперников. Семь-восемь раз коснуться мяча. А в центре достаточно одного хорошо рассчитанного движения, чтобы забить». Он понял это, ему нравится играть на этой позиции», — цитирует тренера Placar.

25-летний Винисиус забил 8 голов в 43 матчах за Бразилию после дебюта в национальной команде в сентябре 2019 года. В сезоне-2025/26 в 16 матчах за «Реал» у него 5 голов и 4 результативные передачи.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
