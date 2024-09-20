Аршавин — о ретроматче против ЦСКА: «В целом нас сегодня отвозили»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» высказался о ретроматчах «Лиги Ставок Лиги Легенд».

— Как прокомментируете сегодняшний матч и в целом как оцените идею проведения подобных игр?

— В целом идея хорошая. Мне дается тяжело, честно. Практически два раза переносился этот матч. Но в итоге сыграли в моей и не только в моей родной школе. В целом нас сегодня отвозили. Но, с другой стороны, что ж делать, так бывает.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило для победы?

— Просто они посвежее, побыстрее, помоложе. Если бы у меня нога не болела, может быть, что-то бы я создал. Но в остальном, мне кажется, ЦСКА были сильнее во всех компонентах игры, — сказал Аршавин в рамках ретроматча «Лига Ставок Лига Легенд».

Легенды ЦСКА одержали победу над «Зенитом» со счетом 3:1 в ретроматче легенд памяти Павла Федоровича Садырина. Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.