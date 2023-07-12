Англичанин Кент опроверг новость о том, что легионеры «Фенербахче» не хотели ехать в Россию

Нападающий «Фенербахче» Райан Кент в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о том, что легионеры клуба отказывались ехать на товарищеский турнир в Россию.

— Была новость о том, что многие легионеры «Фенербахче» не хотели ехать в Россию...

— Нет, я ничего не знаю об этом, ничего.

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).