Сборные Англии и Бразилии сыграют в рамках международных товарищеских матчей в субботу, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события товарищеского матча Англия — Бразилия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на зарубежных каналах доступных в IP-TV сервисах и в социальной сети ВКонтакте в тематических сообществах: например, здесь или здесь.

Сборная Англии набрала 20 очков в 8 матчах и стали первыми в своей группе, тем самым, обеспечив себе участие в чемпионате Европы-2024. Англичане опередили Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту. В настоящий момент Англия занимает третье место в рейтинге ФИФА.

Бразилия в квалификации на чемпионат мира-2026 набрала только 7 очков за 6 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице. Бразильцы уступают Аргентине, Уругваю, Колумбии, Венесуэле и Эквадора, но обходят Парагвай, Чили, Боловию и Перу. Команда занимает пятое место в мировом рейтинге.