Товарищеские матчи

14 ноября, 21:04

Аргентина обыграла Анголу в товарищеском матче, у Месси и Мартинеса по голу и передаче

Руслан Минаев

Сборная Аргентины обыграла на выезде Анголу в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила в Луанде (Ангола).

У южноамериканской сборной голом и результативной передачей отметились Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.

Форвард «Интер Майами» забил 115-й гол в 196-м матче за сборную. У нападающего «Интера» — 36 голов в 75 играх.

9

  • Saiga-спринтер

    Припердёнок .. подванивай своим массовочным придурёнкам.

    15.11.2025

  • Chausov Alexey

    Я так понимаю, что ты с 1 ноября 2008 года в дурке на принудительном лечении без права прогулок. Конечно вам там только кефир наливают

    15.11.2025

  • Chausov Alexey

    Так тебя и с кефира прет неслабо, хорёк старый ) Куда тебе чего крепче...

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Такие данные всегда обнародует ТВ-канал ЕСПН. Не закусываю, сугубо - кефир с 1 ноября 2008. Тобе алёшка за печкой то не втямить.

    15.11.2025

  • Chausov Alexey

    А ты свечку держал или купюры пересчитывал? Или опять не закусываешь?

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Месси настольео хочет быть полезным сборной своей страны, что полетел в Анголу, в то время когда идет олимпийка в МЛС.

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ангола выплатила Федерации футбола Аргентины 12 миллионов долларов за матч сборных Анголы и Аргентины. Ровно столько же Федерация футбола Аргентины запрашивала и за матч со сборной России. Но Ангола богаче России, а Россия удовольставовалась матчами с аусайдерами из Южной Америки - сборными Перу и Чили за 7 миллионов в сумме за согласие сыграть.

    14.11.2025

  • shpasic

    Лео, когда забьёшь Брунею?

    14.11.2025

  • Slim Tallers

    Ангола заплатила за матч с Аргентиной 100 миллионов,в том числе 10 миллионов за то,что-бы забил Месси. Всё согласно купленным билетам.

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Лионель Месси
    Сборная Анголы по футболу
    Сборная Аргентины по футболу
    Лаутаро Мартинес
