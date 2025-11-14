Аргентина обыграла Анголу в товарищеском матче, у Месси и Мартинеса по голу и передаче

Сборная Аргентины обыграла на выезде Анголу в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила в Луанде (Ангола). У южноамериканской сборной голом и результативной передачей отметились Лионель Месси и Лаутаро Мартинес. Форвард «Интер Майами» забил 115-й гол в 196-м матче за сборную. У нападающего «Интера» — 36 голов в 75 играх.

Saiga-спринтер Месси настольео хочет быть полезным сборной своей страны, что полетел в Анголу, в то время когда идет олимпийка в МЛС. 14.11.2025

Saiga-спринтер Ангола выплатила Федерации футбола Аргентины 12 миллионов долларов за матч сборных Анголы и Аргентины. Ровно столько же Федерация футбола Аргентины запрашивала и за матч со сборной России. Но Ангола богаче России, а Россия удовольставовалась матчами с аусайдерами из Южной Америки - сборными Перу и Чили за 7 миллионов в сумме за согласие сыграть. 14.11.2025

