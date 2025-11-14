Аргентина обыграла Анголу в товарищеском матче, у Месси и Мартинеса по голу и передаче

14 ноября, 21:04
Сборная Аргентины обыграла на выезде Анголу в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила в Луанде (Ангола).
У южноамериканской сборной голом и результативной передачей отметились Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.
Форвард «Интер Майами» забил 115-й гол в 196-м матче за сборную. У нападающего «Интера» — 36 голов в 75 играх.
Saiga-спринтер
Припердёнок .. подванивай своим массовочным придурёнкам.
15.11.2025
Chausov Alexey
Я так понимаю, что ты с 1 ноября 2008 года в дурке на принудительном лечении без права прогулок. Конечно вам там только кефир наливают
15.11.2025
Chausov Alexey
Так тебя и с кефира прет неслабо, хорёк старый ) Куда тебе чего крепче...
15.11.2025
Saiga-спринтер
Такие данные всегда обнародует ТВ-канал ЕСПН. Не закусываю, сугубо - кефир с 1 ноября 2008. Тобе алёшка за печкой то не втямить.
15.11.2025
Chausov Alexey
А ты свечку держал или купюры пересчитывал? Или опять не закусываешь?
14.11.2025
Saiga-спринтер
Месси настольео хочет быть полезным сборной своей страны, что полетел в Анголу, в то время когда идет олимпийка в МЛС.
14.11.2025
Saiga-спринтер
Ангола выплатила Федерации футбола Аргентины 12 миллионов долларов за матч сборных Анголы и Аргентины. Ровно столько же Федерация футбола Аргентины запрашивала и за матч со сборной России. Но Ангола богаче России, а Россия удовольставовалась матчами с аусайдерами из Южной Америки - сборными Перу и Чили за 7 миллионов в сумме за согласие сыграть.
14.11.2025
shpasic
Лео, когда забьёшь Брунею?
14.11.2025
Slim Tallers
Ангола заплатила за матч с Аргентиной 100 миллионов,в том числе 10 миллионов за то,что-бы забил Месси. Всё согласно купленным билетам.
14.11.2025