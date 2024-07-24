Кавазашвили: «Сейчас подходящий момент для проведения матча легенд грузинского и российского футбола»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о призыве Андрея Аршавина провести товарищеский матч легенд сборных России и Грузии.

«Я думаю, что сейчас самый подходящий момент для проведения дружеского матча между легендами грузинского и российского футбола. К тому же, все жители Грузии сейчас любят футбол как никогда ранее, потому что сборная прекрасно сыграла на чемпионате Европы. И самое приятное, что значительная часть футболистов начинала играть в России и набралась мастерства именно там. Это важно. Поэтому, если этот матч состоится, я бы с удовольствием сам принял участие в нем в качестве тренера. И готов помочь РФС с организацией этой игры», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

23 июля Аршавин предложил провести матч Лиги легенд между сборными Грузии и России.