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Товарищеские матчи

Сегодня, 21:22

Сборная Армении победила Казахстан в товарищеском матче

Алина Савинова
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Сборная Армении одержала победу над Казахстаном в товарищеском матче — 2:1. Игра проходила в Ереване на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна.

На 4-й минуте встречи автогол забил защитник гостей Александр Марочкин. На 58-й минуте Вахан Бичахчян увеличил преимущество хозяев. В добавленное время отличился полузащитник казахстанской команды Бауржан Исламхан, который реализовал пенальти.

3 июня сборная Казахстана объявила о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера. Однако в этом матче командой руководил его ассистент Руслан Балтиев.

11 июня Казахстан также под руководством Балтиева проведет товарищеский матч против Азербайджана. В сентябре команда уже с Черчесовым начнет сезон Лиги наций, через которую можно будет отобраться на чемпионат мира-2026.

Товарищеские матчи.
07 июн, 19:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
2:1
Казахстан

Футбол
Сборная Армении по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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