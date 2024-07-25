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Сегодня, 07:37

«Арсенал» по пенальти обыграл «Борнмут»

Евгений Козинов
Корреспондент
Вратарь «Арсенала» Карл Хейн выбивает мяч.
Фото AFP
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«Арсенал» выиграл у «Борнмута» в товарищеском матче — 1:1 (пен. — 5:4). Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне.

Португальский полузащитник Фабиу Виейра на 18-й минуте вывел канониров вперед. Сопернику удалось отыграться лишь в конце матча — забил ганский форвард Антуан Семеньо.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Арсенала» — 5:4. Команды исполнили по 6 ударов.

В следующем товарищеском матче «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед» — 28 июля. Соперником «Борнмута» будет «Райо Вальекано» — 4 августа.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
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