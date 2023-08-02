В среду, 2 августа, пройдет товарищеский матч «Арсенал» — «Монако». Начало — в 20:00 (мск).

Смотреть видеотрансляцию игры «Арсенал» — «Монако» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В рамках предсезонной подготовки «Арсенла» провел 5 товарищеских матчей, проиграв только «Манчестер Юнайтед» (0:2). В остальных встречах «канониры» обыграли «Барселону» (5:3) и «МЛС Все Звезды» (5:0), а также дважды сыграл вничью.

«Монако» успел провести 6 товарищеских встреч, в двух из которых проиграл, трижды победил и однажды сыграла вничью. В последней встрече монегаски уступили «Дженоа» (0:1).