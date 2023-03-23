0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:52

Балахнин — о матче «Зенит» — «Фенербахче»: «Это интересно, особенно игрокам уровня «Зенита»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями в преддверии товарищеского матча «Фенербахче» — «Зенит».

«То, что делает «Зенит», не должен докладывать о своих играх тренировочных. Тем более это игра с Турцией, это дружественная к нам страна по объективным причинам. Я не думаю, что тут какие-то связи присутствуют с РФС. Есть спарринг, который можно сыграть, это интересно, особенно игрокам уровня «Зенита». Все-таки хочется сыграть на международной арене, себя показать. «Зенит» одна российская команда, которая хоть как-то пытается показать себя на международной арене», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Фенербахче» пройдет сегодня, 23 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10745780-balahnin-o-matche-fenerbahche-zenit-eto-interesno-osobenno-igrokam-zenita.html
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Сергей Балахнин
0
Читайте также
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
YLE сообщил о задержании груза с российскими удобрениями в финском порту
Рамадан в 2023 году: начало и конец, что можно есть, что нельзя делать
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
Valve представила игру Counter-Strike 2
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко — о матче «Зенит» — «Фенербахче»: «Это будет не просто товарищеский матч, а ближе даже к официальной игре»

«Фенербахче» — «Зенит»: хозяева открыли счет в матче