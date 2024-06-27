Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 22:47

«Барселона» и «Реал» проведут матч в США 4 августа

Telegram Дзен

«Барселона» и мадридский «Реал» проведут очный матч в рамках американского турне, сообщает официальный аккаунт сине-гранатовых в социальных сетях.

Встреча между двумя испанскими грандами пройдет 4 августа в Нью-Джерси на стадионе «МетЛайф», вместимость которого составляет 82,500 мест. Матч начнется в 02:00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 команды трижды встречались друг против друга: в матче 11-го тура примеры «Реал» одержал выездную победу (2:1), в финале Суперкубка Испании команда Карло Анчелотти разгромила оппонентов (4:1). В игре второго круга ла лиги «Реал» вновь оказался сильнее (3:2).

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. «Барселона» заняла второе место в итоговой турнирной таблице ла лиги.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
Экс-завод Volkswagen в России получил точную дату перезапуска
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Карпин — о победе над «Факелом»: «Просил вратарей не выбивать мячи за центр поля»