«Милан» в серии пенальти переиграла «Барселону»

«Милан» выиграл у «Барселоны» в товарищеском матче — 2:2, серия пенальти 3:4. Встреча прошла на стадионе «М&Т Банк» в Балтиморе.

Лука Йович на 10-й минуте встречи открыл счет, а спустя 5 минут Кристиан Пулишич удвоил преимущество итальянской команды. В середине первого тайма форвард каталонцев Роберт Левандовски отыграл один мяч, а во второй половине поляк оформил дубль и сравнял счет. В серии пенальти точнее оказались игроки «россонери».

В следующем товарищеском матче «Барселоны» сыграет против «Монако» (12 августа), а «Милан» встретится с «Монцей» (13 августа).