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Сегодня, 12:00

«Бавария» — «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Бавария» — «Манчестер Сити» начнется в 13.30 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты Жоау Канселу и Эрлин Холанн.
Жоау Канселу (слева) и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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26 июля в Токио (Япония) «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити» в товарищеском матче на «Японском национальном стадионе». Встреча начнется в 13.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Бавария» — «Манчестер Сити» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте или по другой ссылке.

18 июля мюнхенцы разгромили любительский клуб «Роттах-Эгерн» со счетом 27:0 в товарищеском матче. 23 июля команда Хосепа Гвардиолы победила «Иокогаму Ф. Маринос» (5:3) в контрольной встрече.

В сезоне-2022/23 «Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии. «Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона оформил требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и в Лиге чемпионов.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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