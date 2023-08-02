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Сегодня, 18:00

Боккетти примет участие в ретро-матче «Спартака» против сборной России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» о проведении ретро-матча между легендами «Спартака» и сборной России.

«Мы, действительно, прорабатываем идею ретро-матча между легендами сборной России и «Спартака». На данный момент ведутся переговоры со многими яркими звездами, обсуждаем их приглашение. Подтвердил участие Боккетти, ведем разговор с Робсоном и Видичем», — сказал Терешин «СЭ».

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года.

В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста. После этого он начал работать тренером, последним клубом Боккетти была «Верона».

Сальваторе Боккетти
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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