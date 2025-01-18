Булыкин назвал Зимний кубок РПЛ проверкой готовности команд к новому сезону

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Ожидаю увидеть, кто находится в составе команд, в каком состоянии, как собираются играть, и кто станет победителем. Понятное дело, что это неофициальный кубок, но в то же время, как он организован и как красиво сделан, будет интересно посмотреть. Все должны получить удовольствие, а особенно команды, которые ведут подготовительный процесс к сезону — для них это будет очень хорошая проверка готовности и отличный трофей. У меня нет явного фаворита, но болеть буду за «Динамо», — сказал Булыкин «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Вероника Ольшукова