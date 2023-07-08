Масалитин о разгроме ЦСКА: «Игра в обороне была неважной»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на поражение армейцев от «Динамо» (0:5) в матче BetBoom Братского Кубка.

«Но ЦСКА по игре, конечно, неприятно удивил — игра в обороне была неважной. Самое главное и, к сожалению, неприятное сегодня — это травма Агапова. ЦСКА уже скоро играть против «Зенита» в Суперкубке и подходить к этому поединку нужно без таких потерь», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА за Братский кубок состоится завтра, 9 июля. Начало игры — в 16.30 мск.