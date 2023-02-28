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Сегодня, 11:56

Аленичев — о ретро-матче «Спартака» и «Реала»: «Где-то в планах это было, но со мной пока не связывались»

Аленичев оценил возможность проведения ретро матча с «Реалом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном проведении ретро-матча между ветеранами московского клуба и «Реала».

«Пока ничего не известно. Слышал про возможнее проведение этого ретро-матча. Где-то в планах это было, но я пока ничего не знаю. Со мной не связывались», — сказал Аленичев «СЭ».

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках» входит в золотую коллекцию турнира. Отмечалось, что на поле выйдут игроки, которые принимали участие в игре между этими клубами.

Дмитрий Аленичев
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
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