Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном проведении ретро-матча между ветеранами московского клуба и «Реала».

«Пока ничего не известно. Слышал про возможнее проведение этого ретро-матча. Где-то в планах это было, но я пока ничего не знаю. Со мной не связывались», — сказал Аленичев «СЭ».

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках» входит в золотую коллекцию турнира. Отмечалось, что на поле выйдут игроки, которые принимали участие в игре между этими клубами.