Градиленко: «Неудивительно, что ЦСКА проиграл 2DROTS»

Градиленко отреагировал на победу 2DROTS над ЦСКА в товарищеском матче

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Градиленко отреагировал на победу 2DROTS над ЦСКА в товарищеском матче (1:2).

«Не могу сказать, что я был на 200 процентов уверен, что поражение ЦСКА не произойдет. 2DROTS — медийная профессиональная команда, которая способна дать бой. Но ЦСКА, естественно, вряд ли играл бы основным составом, ведь кто-то уехал в сборную, а кому-то дали отдохнуть. Поэтому неудивительно, что так произошло», — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).