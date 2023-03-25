0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 22:00

Градиленко: «Неудивительно, что ЦСКА проиграл 2DROTS»

Градиленко отреагировал на победу 2DROTS над ЦСКА в товарищеском матче
Галина Глазко
Telegram Дзен

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Градиленко отреагировал на победу 2DROTS над ЦСКА в товарищеском матче (1:2).

«Не могу сказать, что я был на 200 процентов уверен, что поражение ЦСКА не произойдет. 2DROTS — медийная профессиональная команда, которая способна дать бой. Но ЦСКА, естественно, вряд ли играл бы основным составом, ведь кто-то уехал в сборную, а кому-то дали отдохнуть. Поэтому неудивительно, что так произошло», — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gradilenko-dlya-menya-neudivitel-no-chto-2drots-oby-grali-tsska/
Дмитрий Градиленко
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Путин заявил о договоренности по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии
В МИД Италии высказались о намерении Британии поставить Киеву снаряды с ураном
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гранат: «Я бы не стал делать трагедию из поражения ЦСКА от 2DROTS»