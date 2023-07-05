Бывший тренер «Зенита» Рапопорт рассказал, как Васильев играл в молодежке

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил игру полузащитника петербургской команды Дмитрия Васильева в матче против «Црвены Звезды» в «Кубке PARI Премьер» (1:2).

«Васильев произвел неплохое впечатление. Я достаточно давно его знаю. Он и в Академии прилично играл в своем возрасте, и в молодежной команде. Игрок интересный, разноплановый, играет на разных позициях: может сыграть центрального защитника и, как вчера, в середине поля, может сыграть ближе к атаке. Вчера поначалу может немножко нервничал и допустил пару ошибок, но потом он очень неплохо себя проявил. В первом тайме у него прекрасный встречный отбор и он сделал передачу, после которой могли забивать. Во втором тайме он просто соорудил гол: открылся хорошо в свободную зону, получил мяч, не стал торопиться и убрал под себя, увидел пространство и выкатил мяч под удар бразильцу [Ду Кейросу]», — приводит «Спорт День за Днем» слова Рапопорта.

В минувшем сезоне 19-летний Васильев принял участие в 6 матчах в МФЛ и отметился 4 голами.

Турнир «Кубок PARI Премьер» проходит в Санкт-Петербурге. 9 июля «Зенит» сыграет с «Фенербахче».