22 ноября, 12:04
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче «Зенита» против «Црвены Звезды».
«Для «Зенита» международный товарищеский матч против «Црвены Звезды» — это хорошо. Но это не поможет российским клубам побыстрее вернуться на международную арену. Это зависит не от футболистов или клубов, а от других людей», — сказал Петржела «СЭ».
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования