ЦСКА ушел от поражения в контрольном матче с «Ахматом»

Сегодня, 21:27
ЦСКА сыграл в результативную ничью с «Ахматом» в контрольном матче — 2:2.
Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
У армейцев отличились Виллиан Роша и Федор Чалов. Грозненцы ответили точными ударами Надера Гандри и Светослава Ковачева.
В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» расположился на десятой строчке.
В первом туре нового сезона РПЛ армейцы встретятся с гостях с «Ростовом» 20 июля, а «Ахмат» на следующий день примет «Краснодар».