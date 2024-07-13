ЦСКА ушел от поражения в контрольном матче с «Ахматом»

ЦСКА сыграл в результативную ничью с «Ахматом» в контрольном матче — 2:2.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

У армейцев отличились Виллиан Роша и Федор Чалов. Грозненцы ответили точными ударами Надера Гандри и Светослава Ковачева.

В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» расположился на десятой строчке.

В первом туре нового сезона РПЛ армейцы встретятся с гостях с «Ростовом» 20 июля, а «Ахмат» на следующий день примет «Краснодар».