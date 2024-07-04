ЦСКА разгромил ОФК Белград в матче Братского кубка

ЦСКА обыграл ОФК Белград в Братском кубке — 4:0.

У победителей отличились Аббосбек Файзуллаев, Милан Гайич, Игорь Дивеев и Кристиян Бистрович.

Второй матч на турнире команда Марко Николича проведет против «Партизана» 7 июля.

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ЦСКА — ОФК — 4:0 (1:0)

Голы: Файзуллаев, 35 (1:0). Гайич, 48 (2:0). Дивеев, 54 (3:0). Бистрович, 90+4 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Круговой (Агапов, 60), Гайич (Келлвен, 50), Дивеев (Лукин, 60), Виллиан Роша (Рядно, 60), Мойзес (Риванди, 60), Жемалетдинов (Глебов, 46. Красич, 89), Зделар (Бистрович, 60), Обляков (Кисляк, 60), Файзуллаев (Мусаев, 46. Яковлев, 89), Чалов (Гайч, 60. Шуманский, 89).

4 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».