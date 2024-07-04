Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 17:45

ЦСКА — ОФК Белград: смотреть трансляцию матча летнего турнира

ЦСКА сыграет с ОФК Белград в Братском кубке по футболу 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА сыграет с ОФК Белград в Братском кубке по футболу в четверг, 4 июля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — ОФК Белград будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.15 мск. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Армейцы в премьер-лиге сезона-2023/24 финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

Белградская команда заняла первое место во втором дивизионе страны, заполучив право выступать в элите.

Московский клуб в межсезонье объявил о смене главного тренера. Вместо Владимира Федотова команду возглавил Марко Николич. Ранее сербский специалист уже работал в РПЛ: с 2020-го по 2021-й он тренировал московский «Локомотив».

Футбол
ФК ОФК Белград
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
0
Читайте также
Обновлен список российских спортсменов с допуском на Олимпиаду-2024 в Париже
МИД Турции назвал неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Захарова оценила публикации о возможном возвращении посла РФ из США
Путин назвал условие для прекращения огня на линии соприкосновения
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Тубич: «ОФК хорошо себя покажет в матче с ЦСКА на Братском кубке»